24.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:16

Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA