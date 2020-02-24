Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama...
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Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama...

Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

24.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:16
Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama...

Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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