Güngören mevkii dezenfekte edildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde İstiklal Mahallesi Güngören mevkii 1-2-3-4-5 sokakları korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararınca 23.10.2020 tarihinde karantina altına alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Güngören Mevkii'nde Çan Belediyesine bağlı ekipler ilaçlama yaparak, köpüklü suyla dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Çan Belediyesi olarak her zaman hemşerilerimizin yanındayız. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Güngören mevkiindeki vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz ile ilaçlama ve köpüklü suyla dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştirdik" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı