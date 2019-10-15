GÜNGÖREN KAHVEHANEYE SALDIRI: 3 YARALI (1)

GÜNGÖREN KAHVEHANEYE SALDIRI: 3 YARALI (1)

Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHAGüngören Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

15.10.2019 23:23
GÜNGÖREN KAHVEHANEYE SALDIRI: 3 YARALI (1)

Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA

Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

------------Olay yerinden görüntüler

 


Kaynak: DHA
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