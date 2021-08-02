Güngören elektrik kesintisi! 2-3-4-5 Ağustos Güngören elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gitti? Güngören elektrikler saat kaçta gelir?

Yurt genelinde elektrik kesintilerinin ardından İstanbul'da bugün Güngören, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Peki, 2 Ağustos, 3 Ağustos, 4 Ağustos ve 5 Ağustos'ta Güngören'de elektrik kesintisi ne zaman yaşanacak, saat kaçta? Elektrikler saat kaçta gelecek? Elektrikler ne zaman geliyor? Güngören elektrik kesintisi hakkında bilgiler!

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden olan Güngören'in bazı bölgelerinde bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki, Güngören elektrik kesintisi ne zaman saat kaçta olacak, saat kaçta gelecek? Güngören elektrik kesintisi! 2-3-4-5 Ağustos Güngören elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gitti? Güngören elektrikler saat kaçta gelir?

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Ağustos Pazartesi elektrik kesintileri:

NO: 5058326

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNAY, GÜNEŞ, NADİDE sk bölgelerinde 02/08/2021 00:00:00 - 02/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5058327

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNAY, GÜNEŞ, KINALITEPE, NADİDE sk bölgelerinde 02/08/2021 03:00:00 - 02/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5349317

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BAHÇELER sk bölgelerinde 02/08/2021 09:00:00 - 02/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ağustos Salı elektrik kesintileri:

NO: 5058331

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, NADİDE, PARK sk bölgelerinde 03/08/2021 00:00:00 - 03/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5058334

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk/ TOZKOPARAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 03/08/2021 03:00:00 - 03/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5355316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah GERÇEK, KATİP, KEŞİF, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 03/08/2021 09:00:00 - 03/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Ağustos Çarşamba elektrik kesintileri:

NO: 5058335

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah HALDUN TANER, KORU, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN sk bölgelerinde 04/08/2021 00:00:00 - 04/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5060316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KOPUZ, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN sk bölgelerinde 04/08/2021 03:00:00 - 04/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5357316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah HUZUR, SEBLA sk bölgelerinde 04/08/2021 09:00:00 - 04/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5387328

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, TANKÇI, TOPÇU BİRLİĞİ sk bölgelerinde 04/08/2021 13:00:00 - 04/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Ağustos Perşembe elektrik kesintileri:

NO: 5062316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, MEHTER, SÜVARİ, TOPÇU BİRLİĞİ sk bölgelerinde 05/08/2021 00:00:00 - 05/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5064316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, TOPÇU BİRLİĞİ sk bölgelerinde 05/08/2021 03:00:00 - 05/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5352316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI, ÖZGÜR sk/ MERKEZ mah ÜNLÜ sk bölgelerinde 05/08/2021 09:00:00 - 05/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5202324

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ARI, KARINCA, YÜKSELEN sk bölgelerinde 05/08/2021 09:00:00 - 05/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.