Güngören devlet okulları LGS'de iki Türkiye birincisi çıkardı

Güngören 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli ve Şiir Mektebi Ortaokulu öğrencisi Metehan Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

Güngören 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli ve Şiir Mektebi Ortaokulu öğrencisi Metehan Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

LGS'de 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Güngören'deki devlet okullarından 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Develi ve Şiir Mektebi Ortaokulu öğrencisi Şahin de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olmayı başardı.

Güngören 75. Yıl Ortaokulu'nda, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk'ün katılımıyla öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye birincisi Furkan Necip Dedeli, başarısının sırrının rahat olmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Aslında sırrım mutlu olmak ve mutlu olmaya çalışmak. Moralimi bozarsam beni geçeceklerini düşünerek hep rahat olmaya çalıştım. Bu şekilde başarılı oldum. Birçok programda ve ders anlatımlarında kaç soru sorulduğuyla ilgili bir karmaşa var aslında. Bence çok soru çözmekten ziyade düzenli soru çözmek önemli. Ben 250 civarı soru çözüyordum. Bazen 300'e çıkıyordum sonradan azaltıyordum."

Dedeli, hayalinin Çapa Fen Lisesine gitmek olduğunu söyledi. Mesleki hayallerine de değinen Dedeli, "Yatırım ve robotikle ilgilenmek ve ülkemi yatırım alanında geliştirmek istiyorum." dedi.

Güngören Kaymakamı Şener de öğrencileri tebrik ederek, uzun soluklu bir çalışmanın sonunda gelen başarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

"Büyük başarı sağlayan öğrencilerin vatana ve millete en güzel şekilde hizmet edeceğini düşünüyorum." diyen Şener, Türkiye birincisi Dedeli'ye hediye çeki takdim etti. Şener, Şiir Mektebi Ortaokulu öğrencisi Şahin'i de telefonla arayarak tebrik etti.

Güngören Belediye Başkanı Demir de ilçeden iki Türkiye birincisi çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek, ailelere ve okullara teşekkür etti,. Demir, Dedeli'ye tablet hediye etti.

Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk ise Güngören'den iki Türkiye birincisi çıkmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Şiir Mektebi Ortaokulu öğrencisi Şahin'in sınav birincisi olduğunu Niksar'daki yaylada öğrendiğini belirten Öztürk, devlet okullarından çıkan başarıların kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Dedeli'nin annesi Fatıme Dedeli de oğlunun başarısıyla mutlu olduklarını ifade ederek, oğlunun her zaman düzenli çalıştığı için bu başarıyı yakaladığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara