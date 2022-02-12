Güngören'deki yangında ölen 3 kişinin cenazesi ülkelerine gönderildi - Haberler
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Güngören'deki yangında ölen 3 kişinin cenazesi ülkelerine gönderildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Güngören'deki yangında ölen 3 kişinin cenazesi ülkelerine gönderildi

GÜNGÖREN'de 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 5 işçiden 3'ünün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

GÜNGÖREN'de 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 5 işçiden 3'ünün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. 5 işçinin hayatını kaybettiği olayda 6 işçi de yaralandı. Ölen kişilerin cenazeleri kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kimliği tespit edilen 3 Suriye vatandaşının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Otopsi işlemlerinin sona ermesinin ardından Jasim Waka, Uday Vehid ve Majid Elseydi isimli Suriyelilerin cenazeleri defnedilmek üzere ülkelerine gönderildi.


Güngören'deki yangında ölen 3 kişinin cenazesi ülkelerine gönderildi

Güngören'deki yangında ölen 3 kişinin cenazesi ülkelerine gönderildi

Güngören'deki yangında ölen 3 kişinin cenazesi ülkelerine gönderildi

Güngören'deki yangında ölen 3 kişinin cenazesi ülkelerine gönderildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Güngören Sanayi Mahallesi, Adli Tıp Kurumu, Suriye, Otopsi, Güncel, Haberler

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