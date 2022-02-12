GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GÜNGÖREN'DE 5 işçinin öldüğü, 6 içinin de yaralandığı yangınla ilgili gözaltına alınan yeri yetkililerinden 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

GÜNGÖREN'DE 5 işçinin öldüğü, 6 içinin de yaralandığı yangınla ilgili gözaltına alınan yeri yetkililerinden 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında yabancı uyruklu 5 işçi ölmüş, 6 işçi ise yaralanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yangının ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında işyeri yetkililerinden 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bakırköy Adliyesi, işçi, Güncel, Haberler

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