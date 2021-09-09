Son Dakika | Güngören'de trafik kazası
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Son Dakika | Güngören'de trafik kazası

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Güngören'de bir otomobilin İBB aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Güngören'de bir otomobilin İBB aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyir halindeki 34 VA 9582 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle aynı istikamette seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait 34 YL 0466 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iBB aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete çarparak durdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 2 İBB personeli, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardında ambulansla hastaneye götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarına park etmek isteyen İBB aracına otomobilin çarpma anı yer alıyor.

Son Dakika | Güngören'de trafik kazası
Son Dakika | Güngören'de trafik kazası
Son Dakika | Güngören'de trafik kazası
Son Dakika | Güngören'de trafik kazası
Son Dakika | Güngören'de trafik kazası
Son Dakika | Güngören'de trafik kazası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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