Güngören'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Güngören'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
EDİRNE (AA) - Güngören'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye yöre, D-100 kara yolu Merter mevkisi Edirne istikametine seyreden 34 VK 9457 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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