Son dakika haber | Güngören'deki sakar hırsızlar kamerada
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Son dakika haber | Güngören'deki sakar hırsızlar kamerada

17.01.2021 11:34 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:47
Son dakika haber | Güngören'deki sakar hırsızlar kamerada

Son dakika habere göre GÜNGÖREN'de park halindeki lüks otomobilin camını kıran hırsızlar, aracın tüm elektronik aksamını saniyeler içinde çalarak kaçtı.

GÜNGÖREN'de park halindeki lüks otomobilin camını kıran hırsızlar, aracın tüm elektronik aksamını saniyeler içinde çalarak kaçtı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlardan biri pencereden çıkmaya çalışırken diğer şüphelinin üstüne düştü.

Olay, Merter, Nadide Caddesi üzerinde önceki gece yaşandı. Caddede park halindeki lüks otomobilin yanına başka bir otomobil yanaştı. Maskeli 3 kişi geldikleri otomobilden inerek lüks otomobilin camını kırdı. Otomobilin içine giren kişi ve diğer hırsızlar saniyeler içinde aracın tüm elektronik aksamını çalarak geldikleri otomobil ile hızlıca kaçtı. Otomobil sahibinin aracına hırsızların girdiğini fark etmesi üzerine durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilde parmak izi incelemesi yaptı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saniyeler içinde otomobilden yapılan hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil, lüks otomobile yanaşırken, araçtan maskeli 3 kişi iniyor. Şüpheliler lüks otomobilin camını kırarken, bir şüpheli camdan otomobile giriyor. Elektronik aksamı çalan hırsız, araçtan çıktığı sırada arkadaşı ile çarparak üzerine düşüyor. 3 hırsız daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçıyor.


Son dakika haber | Güngören'deki sakar hırsızlar kamerada
Son dakika haber | Güngören'deki sakar hırsızlar kamerada
Son dakika haber | Güngören'deki sakar hırsızlar kamerada
Son dakika haber | Güngören'deki sakar hırsızlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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