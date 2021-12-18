Güngören'deki kuyumcu soygunu girişimine ilişkin 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Güngören'deki kuyumcu soygunu girişimine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Güngören'de soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibinin karşı koyması üzerine panikleyerek kaçan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Güngören'de soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibinin karşı koyması üzerine panikleyerek kaçan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Polis ekiplerince, 11 Aralık'ta Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde soymak için girdikleri kuyumcu dükkanında, iş yeri sahibinin karşı koyması sonucu kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yaya olarak kaçan ve izlerini kaybettirmek için yaklaşık 10 kilometre yürüyen şüphelilerin Ç.Ö. (22), Ç.G. (21) ve R.Y. (20) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, soygun girişimi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kamera kaydında, kapüşonlu şüphelilerin kuyumcunun bulunduğu yere yürüyerek geldiği, içeriye giren maskeli bir kişi iş yeri sahibi Adem Polat'ın yanına yaklaşırken, arkasından içeriye giren diğer şüphelinin silah doğrulttuğu, bir kişinin de kapıda beklediği görülüyor. Adem Polat'ın bağırarak silahlı kişiye direnmesi üzerine panikleyen şüphelilerin iş yerinden kaçması da kameralara yansıdı.

Güngören'deki kuyumcu soygunu girişimine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Güngören'deki kuyumcu soygunu girişimine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Güngören'deki kuyumcu soygunu girişimine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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