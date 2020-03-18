GÜNGÖREN'DEKİ KARANTİNA YURDUNDA İLK SABAH Haber-Kamera Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLUİSTANBUL, DHAAvrupa ülkelerinden getirilen Türk vatandaşların karantina altında tutulduğu Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurduna yakınları geldi.

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLUİSTANBUL, DHA

Avrupa ülkelerinden getirilen Türk vatandaşların karantina altında tutulduğu Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurduna yakınları geldi. Karantina altında tutulan yakınları ile telefonda konuşarak camdan el salladılar.

Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden getirilen 3 bin 614 Türk vatandaşı İstanbul'da çeşitli yurtlara 14 günlük karantina için yerleştirildi. Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet yurdunda ise 1204 kişi kalıyor. Buradaki yurtta kalan yakınlarını görmek için gelen Büşra Turgut Durukan da yakınları ile telefonda konuşarak, cama çıkan aile fertlerine uzaktan el salladı.

Durukan, 'Annem, babam, teyzem, amcam ve anneannem kalıyor. Dün gece 3 gibi Düsseldorf'tan geldiler. Aslında dönüşleri 1 hafta sonraydı ama apar topar gelmek zorunda kaldılar. Anneannem 81 yaşında. Ondan biraz endişeleniyoruz. Ama onun dışında şu anda iyiyiz diyorlar. Bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Herhangi bir şey teslim edemiyoruz, alamıyoruz dedi.

Yurtta kalan teyzesi ise telefonda konuşan Durukan teyzesine, Buradaki polisler bir sıkıntı yoksa süreç uzamandan çıkacağınızı söyledi dedi. Durukan yakınlarına sakin olmaları ve dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karantinada tutulan vatandaşların pencerede maskeli bir şekilde hava aldığı görülürken, polis ekiplerinin de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA