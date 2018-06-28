Zabıtalarla Seyyar Satıcılar Birbirine Girdi, Kavga Anı Kameralara Yansıdı

İstanbul Güngören'de zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavgada 3 zabıta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

TEZGAHLARINA EL KONULUNCA KAVGA ÇIKTI

Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoparan Mahallesinde seyyar satıcılara karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında tezgahlarına el konulmak istenen seyyar satıcılar duruma tepki gösterdi. İki taraf da geri adım atmayınca kavga çıktı.

SATICILAR TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDI

Seyyar satıcılar zabıtaya taş ve sopalarla saldırdı. Güngören Belediyesinde görevli 3 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Çıkan olaylar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.