Zabıtalarla Seyyar Satıcılar Birbirine Girdi, Kavga Anı Kameralara Yansıdı
Güngören'de zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 zabıta yaralandı. Kameraya yansıyan kavgayı polis havaya ateş açarak dindirdi.
İstanbul Güngören'de zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavgada 3 zabıta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.
TEZGAHLARINA EL KONULUNCA KAVGA ÇIKTI
Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoparan Mahallesinde seyyar satıcılara karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında tezgahlarına el konulmak istenen seyyar satıcılar duruma tepki gösterdi. İki taraf da geri adım atmayınca kavga çıktı.
SATICILAR TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDI
Seyyar satıcılar zabıtaya taş ve sopalarla saldırdı. Güngören Belediyesinde görevli 3 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Çıkan olaylar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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BÜYÜK BÜYÜK ARAZİLERE KAPALI PAZAR YERLERİ KURULMALI AÇIK ALANLARI YASAKLAMALI .YAPILAN YERLERDEN GÜNLÜK KİRA TAHSİL EDİLMELİ .NASIL OLACAK BU ARAZİ TEMİNİ ?VATANDAŞLARIN BULUNDUĞU BÖLGENİN RAYİÇ BEDELİNİN EN AZ İKİ KATI TEKLİF EDİLMELİ .VE BU HİZMET MEKAN SAHİPLERİNİN GÖNLÜNÜ RAZI EDEREK YAPILMALI .HEM PAZARCI ESNAFI HEM DE HALK RAHAT BİR ALIŞVERİŞ ORTAMINA KAVUŞMUŞ OLACAKTIR .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Boş yere para alan zabıta lar lav edilip bu görev polise devredip tabi ihtiyaca göre polis alınıp...bu şekil de daha verim alınır. Çünkü zabıt a külfetten başka birşey degil bu denetimleri pekala polis yapar..adamlar tezgahlara el koymaya gidince yanlarına polis almadan gitmiyorlar eee polis gidiyorsa zabıtaya ne gerek var ki..bir de zabıtayı takan yok ama polisin yaptırımı daha sert olur....bence devlete yük ten başka birsey degil bu zabıta kurumları..Cevap Yaz Yayından Kaldır