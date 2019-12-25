Güngören'de yürürken fenalaşan engelli vatandaş hayatını kaybetti
Güngören'de sokakta yürüdüğü sırada fenalaşan bedensel engelli vatandaş hayatını kaybetti.
Güngören'de sokakta yürüdüğü sırada fenalaşan bedensel engelli vatandaş hayatını kaybetti.
Genç Osman Mahallesi'nde bir inşaatta bekçi olarak çalışan bedensel engelli Hasan Yazıcıoğlu (47) iş çıkışı evine gittiği sırada fenalaşarak kaldırıma yığıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Yazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.