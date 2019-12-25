Güngören'de yürürken fenalaşan engelli vatandaş hayatını kaybetti
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Güngören'de yürürken fenalaşan engelli vatandaş hayatını kaybetti

Güngören'de sokakta yürüdüğü sırada fenalaşan bedensel engelli vatandaş hayatını kaybetti.

25.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:16
Güngören'de yürürken fenalaşan engelli vatandaş hayatını kaybetti

'de sokakta yürüdüğü sırada fenalaşan bedensel engelli vatandaş hayatını kaybetti.

Genç Osman Mahallesi'nde bir inşaatta bekçi olarak çalışan bedensel engelli Hasan Yazıcıoğlu (47) iş çıkışı evine gittiği sırada fenalaşarak kaldırıma yığıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Yazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA
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