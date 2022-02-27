GÜNGÖREN'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Haberler

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GÜNGÖREN'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GÜNGÖREN'de iddialara göre, yol verme tartışması üzerine çıkan kavgada, tekme ve yumruklar kullanıldı.

GÜNGÖREN'de iddialara göre, yol verme tartışması üzerine çıkan kavgada, tekme ve yumruklar kullanıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Güngören Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme üzerine çıkan tartışma alevlenerek büyüdü. Taraflar daha sonra birbirlerine tekme, yumruk ve kemerle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Uzun süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşanan o anlar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNGÖREN'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

GÜNGÖREN'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

GÜNGÖREN'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Güncel, Haberler

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