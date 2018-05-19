Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
İstanbul Güngören'de yol verme tartışmasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
İstanbul Güngören'de yol verme tartışmasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Zanlı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI
Güngören Haznedar Mahallesi'nde yaşanan olayda, beyaz eşya mağazasında çalışan Kadir Gürer, yol üzerinde sipariş edilen eşyaları indirmeye başladı. Bu esnada aracıyla yoldan geçmek isteyen Egemen K. ile aralarında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Egemen K. olay yerinden ayrıldı.
TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ SİLAHLI VURDU
Bir süre sonra olay yerine tekrar dönen Egemen K. yanında bulunan tabancayla Kadir Gürer'e ateş etti. Açılan ateş sonucu Gürer vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine Egemen K. olay yerinden kaçarken, Kadir Gürer ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamadı.
"UYUŞTURUCU SUÇUNDAN KAYDI OLAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA"
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Kadir Gürer'e ateş eden şüphelinin kimliğini belirleyerek takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından Egemen K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olan Egemen K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
-
çehalet çehalet insan kendisine kalmıyaçak büdünya için niye bir birini öldürüyor deyermi .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
SOKAKLAR BU TİP MANYAKLARLA DOLU. . . ARAÇLAR KAMERA MECBURİYETİ GETİRİLMELİ TRAFİKTE HATA YAPAN BU KAYITLARDAN YAALANIP CEZAANDIRILMALI . . . O ZAMAN KİMSE KİMSEYE TRAFİKTE TERBİYESİZLİK YAPMAZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
sokaklar bu tip psikopatlarla dolu...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
bir dakkalık erkeklik yaptın otuz sene yat içerdeCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Vay bravu sana egemen abimiz ne delikanlısında haberimiz yok işte her ananın duğurması gereken böyle bir delikanlı sagılar egemen abimizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır