Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)
GÜNGÖREN Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi.
Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz
Bursalı firma yeni mağazasının açılışında ürünleri 10 yıl önceki fiyatlarla satışa sununca izdiham yaşandı
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