Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)

GÜNGÖREN Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi.

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)

GÜNGÖREN Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. 


- İstanbul

Kaynak: DHA
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