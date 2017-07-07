Güngören'de Yaz Kur'an Okulu Açıldı

Güngören Belediyesi'nin ilçe müftülüğü ile beraber düzenlediği "Yaz Kur'an Okulu" açıldı. İlçemizdeki birkaç camide devam edecek yaz okullarında Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra çeşitli sportif aktivitelere de yer verilecek.



Güngören Belediyesi'nin ilçe müftülüğü ile birlikte organize ettiği "Yaz Kur'an Okulu" açılışı gerçekleştirildi. İlçede bulunan Kuyulu, Veysel Karan, Hüseyin Kocacık, Metin Şar ve Üçyüzlü Camii'nde yapılacak "Yaz Kuran Okulu"nda 6-14 yaş arası çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretilecek ve kurslara katılım sağlayan çocuklara sürpriz hediyeler verilecek. Katılımcı öğrencilere yüzme, basketbol ve voleybol gibi aktivitelerden yararlanma imkanı sağlanacak. Mehteran Gösterisi ile başlayan açılış programında çocuklar mehter yürüyüşüne katıldılar. Açılış programı sonunda katılımcı öğrencilere dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. - İSTANBUL