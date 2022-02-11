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Güngören'de yangında panik anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güngören'de yangında panik anları kamerada

Güngören'de tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yangınla birlikte yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören'de tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yangınla birlikte yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde tekstil atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında büyük panik yaşandı. Yangının yaşandığı binanın hemen karşısında bulunan camide cuma namazı kılan vatandaşlar, alevleri görünce paniğe kapıldı. Cemaatin panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan bir başka görüntüde ise binanın alevli şekilde yandığı görüldü.

Yangına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde de vatandaşların panik yaşadığı ve sokaktan kaçmaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Güngören Sanayi Mahallesi, Cuma, 3. Sayfa, Haberler

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