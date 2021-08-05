Güngören'de yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı
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Güngören'de yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Güngören'de yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı Güngören'de bir apartmanda bilinmeyen bir sebepten dolayı elektrik saatlerinde yangın çıktı.

- Güngören'de yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Güngören'de bir apartmanda bilinmeyen bir sebepten dolayı elektrik saatlerinde yangın çıktı. Yangından dolayı dumanların apartmanı kaplamasıyla vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yardım bekleyen 1'i bebek, 3'ü çocuk toplam 5 kişiyi kurtardı.

Güngören, Gençosman Mahallesi, Yolcu Sokak bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın giriş bölümünde bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyümesiyle dumanlar apartmanı sardı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bebek ve çocuklar apartmanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dairede mahsur kalan 1'i bebek, 3 çocuk toplamda 5 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen bebek tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Güngören'de yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı
Güngören'de yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı
Güngören'de yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı
Güngören'de yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz

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