Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor (1)
Haberler » Güncel » Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor (1) - Haber

Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor (1)

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor.

13.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:47
Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor (1)

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ 'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler