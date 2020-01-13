GÜNGÖREN'DE TRAFİK KAZASI, TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1)
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor.
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Görüntü Dökümü:
--------------Olay yerinden görüntüler