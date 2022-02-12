Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haberler
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Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

İSTANBUL - Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde binanın birinci katında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ceset adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Polis, 3. Sayfa, Haberler

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