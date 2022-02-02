Güngören'de tekstil firmasının kasasını boşaltan hırsızlar kamerada

GÜNGÖREN'de bir tekstil firmasının kasasında bulunan yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve Türk parasını çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Moldova ve Ukrayna vatandaşı olan şüphelilerle çalınan paranın bir bölümü, otomatik kepenk sistemlerini etkisiz hale getiren sinyal kesici cihaz ve bir tabanca ele geçirildi.

Güngören, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinde tekstil işiyle uğraşan E.I. 26 Ocak 2022 tarihinde polise başvurarak işyerinde bulunan kasanın açılarak içinde bulunan paraların çalındığı ihbarını yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri çelik kasanın matkap kullanılarak açıldığını ve içinde bulunan 52 bin dolar, 155 bin Euro, ile 105 bin liranın çalındığını tespit etti.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önce Türkiye'de 6 kez gözaltına alınan İvan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maksym N. ise ev hapsi cezası aldı.