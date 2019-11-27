Güngören'de tekstil atölyesinde yangın 1'i ağır, 5 yaralı
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Güngören'de tekstil atölyesinde yangın 1'i ağır, 5 yaralı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAGüngören'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

27.11.2019 03:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 03:42
Güngören'de tekstil atölyesinde yangın 1'i ağır, 5 yaralı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Güngören'de tekstil atölyesinde yangın 1'i ağır, 5 yaralı
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