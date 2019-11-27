GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 5 YARALI (1)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Güngören'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
27.11.2019 03:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 03:35
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Güngören'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
Görüntü dökümü:----------Alev alev yanan bina-Yaralılardan görüntü-İtfaiye müdahalesi
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Kaynak: DHA