: Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

16.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:40

Güngören'de tekstil üretimi yapılan 5 katlı atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'taki 5 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm katı sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipeleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü binada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor

Kaynak: AA

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