Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:22
Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

'de tekstil atölyesinde çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'taki 5 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, tüm katı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede önlem alırken, ekipleri de yangına müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, hasara neden oldu.

İtfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA
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