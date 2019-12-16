GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI
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GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

16.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:26
GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI
GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güngören Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin üretim yaptığı sırada çıkan yangın bir anda tüm çatı katını sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye verdi. Olay yerine çok sayıda ekibi ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Yangına müdahale eden ekibi alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında çatı katında bulunan işçiler kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, atölyede hasar oluştu. 

Görüntü Dökümü:

-------------------(CEP TELEFONU)Alev alev yanan daire (AKTÜEL)İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasıSokaktan görüntüBinadan görüntü

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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