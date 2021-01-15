Güngören'de tavan boşluğunda sıkışan martı kurtarıldı
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Güngören'de tavan boşluğunda sıkışan martı kurtarıldı

15.01.2021 16:44 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:49
Güngören'de tavan boşluğunda sıkışan martı kurtarıldı

DHA Güngören'de bir apartmanın tavan boşluğuna sıkışan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA 

Güngören'de bir apartmanın tavan boşluğuna sıkışan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde bulunan bir binanın tavan boşluğuna dün saat 21.50'de martı sıkıştı. Martının tavan boşluğuna sıkıştığını fark eden apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler önce martının yerini tespit etti. Ekipler apartmanın avizesini söküp, açtıkları boşluktan martıyı zarar görmeden çıkardı.


Güngören'de tavan boşluğunda sıkışan martı kurtarıldı
Güngören'de tavan boşluğunda sıkışan martı kurtarıldı
Güngören'de tavan boşluğunda sıkışan martı kurtarıldı
Güngören'de tavan boşluğunda sıkışan martı kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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