GÜNGÖREN'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNGÖREN'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de caddeden sokağa dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle park halindeki iki araca çarptı, ardından da takla attı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

GÜNGÖREN'de caddeden sokağa dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle park halindeki iki araca çarptı, ardından da takla attı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Esra Tığlı, 34 ZL 6545 plakalı otomobiliyle caddeden sokağa dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı, ardından da otomobiliyle takla attı. Kaza sonrası çevredekiler Esra Tığlı'nın yardımına koştu. Takla atan otomobilden çıkarılan kadın hafif yaralandı. Tığlı tedbir amacıyla olay yerine gelen ambulansa hastaneye götürüldü. Kazada park halinde bulunan 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Yaşanan kaza anı sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÜNGÖREN'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA

GÜNGÖREN'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA

GÜNGÖREN'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title