Güngören'de tahliye edilen binanın betonundan deniz kumu çıktı
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Güngören'de tahliye edilen binanın betonundan deniz kumu çıktı

Güngören'de tahliye edilen binanın betonundan deniz kumu çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de, balkonunda meydana gelen derin çatlaklara önlem olarak demir direkle destek yapılan binaya tahliye kararının ardından bugün karot örneği alındı.

GÜNGÖREN'de, balkonunda meydana gelen derin çatlaklara önlem olarak demir direkle destek yapılan binaya tahliye kararının ardından bugün karot örneği alındı. Örnek olarak alınan beton parçalarında deniz kumu çıktı. 

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada, yıllar içinde oluşan çatlaklar tehlikeli boyuta ulaştı. Bina sakinleri, balkonun yıkılma tehlikesine karşı demir ve tahta direkle balkona destek yaptı. Binada oluşan görüntü, çevrede yaşayanlarda da tedirginliğe neden oldu. Güngören Belediyesi Zabıta ekipleri dün binaya gelerek, binanın tahliyesine karar verilen ilgili yazıyı astı ve binada yaşayanlar otellere yerleştirildi.

KAROT ÖRNEĞİ ALINDI, DENİZ KUMU ÇIKTI

Binada yaşayanlar tahliye edildikten sonra belediye ekipleri bugün binadaki betonun sağlamlığını ölçmek için karot testi yaptı. Karot örneği alınan beton parçalarında deniz kumu olduğu tespit edilirken, beton parçalarında midye kabukları da bulundu. 

"MİDYE KABUKLARI VAR"Binadan karot örneği alan İnşaat Teknikeri Murat Demir, "Midye kabukları var. Deniz çakılları görünüyor. Bir hafta içinde bunların sonuçları çıkacak. Bunlar kesilecek düzeltilecek, basınçlanacak, laboratuvarda teste girecek. Buranın mevcut demirleri, kolon sayıları bilgisayar ortamında çizilip ona göre belirlenecek. Bir hafta içinde kesin sonuç belli olacak" dedi. Binadan alınan örnekler inceleme yapılmak üzere laboratuvara görüldü. 

- İstanbul
Güngören'de tahliye edilen binanın betonundan deniz kumu çıktı
Güngören'de tahliye edilen binanın betonundan deniz kumu çıktı
Güngören'de tahliye edilen binanın betonundan deniz kumu çıktı
Güngören'de tahliye edilen binanın betonundan deniz kumu çıktı
Güngören'de tahliye edilen binanın betonundan deniz kumu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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