07.09.2019 09:22

Güngören'de taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı...Esnafın tacizciyi linç etmeye çalıştığı anlar kamerada

Esnaf linç etmeye çalıştı, polis havaya ateş açtı

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de genç kızı taciz ettiği iddiasıyla bir kişi polis tarafından gözaltına alınırken, esnaf linç girişimde bulundu. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde İnönü Caddesi Güven Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir kadın kuaförü salonunda çalışan bir kişinin, müşterileri olarak gelen bir genç kızı taciz ettiği iddia edildi. Polis ekiplerine haber verilmesinden sonra ekipler olay yerine gelerek, şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi ekip arabasına bindirilmek istendiği sırada, dışarıda toplanan kalabalık şahsa yönelik linç girişiminde bulundu.

Polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı

Taciz iddiasından gözaltına alınan kişi ekipler tarafından ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada, dışarıda toplanan kalabalık şahsın üzerine yürümeye başladı. Linç etme girişiminde bulunan kalabalığı polis ekipleri dağıtmakta zorluk yaşayınca havaya iki el ateş açarak kalabalığın dağılmasını sağladı. Ardından polis ekipleri takviye ekip isteyip kalabalığı tamamen dağıtarak, şahsı polis merkezine götürdü.

"İnsanlar linç girişiminde bulunmaya çalıştı"

O cadde üzerinde esnaflık yapan Mustafa Taylan o anları anlatarak, "Bir ses duyduk. Bir taciz iddia olduğu söylendi. Bununla ilgili dışarıda bir kargaşa oldu. Polis ekipleri geldi olaya müdahale etmeye çalıştı. Taciz iddiası edilen kişi dışarı çıkarıldığında insanlar linç girişiminde bulunmaya çalıştı. İki tarafı da tanımıyoruz. Bir genç bayan, baya bir tedirgindi haline çok üzüldük bizde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok ciddi bir kargaşa oldu. İnsanlar artık bu tarz olaylarla çok fazla karşılaştığı için, Türk toplumu olarak namus kavramına sahip çıkarız, artık bir taciz, bir tecavüz ismi bile bizim psikolojimizi tavan yapabiliyor. Bundan dolayı insanlar tepkilerini gösterdiler" dedi.

Polis zanlıyı linçten kurtararak polis merkezine götürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA