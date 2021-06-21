Güngören'de sokakta laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar
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Güngören'de sokakta laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar

Güngören'de sokakta laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de, sokakta birbirine laf atan iki kişi arasında kavga çıktı.

GÜNGÖREN'de, sokakta birbirine laf atan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada ikisi de aynı bıçakla yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, hastanedeki tedavilerinin ardından ifadelerine başvurulan iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olay, önceki akşam Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü oldukları ileri sürülen Deniz M. ile Serkan K. sokakta karşılaştı. İddiaya göre, Serkan K., kendisine "buradan elini kolunu sallayarak geçemezsin" şeklinde laf atan Deniz M.'ye karşılık verdi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serkan K., cebinden çıkardığı bıçakla Deniz M.'yi göğsünden bıçakladı. Ardından bıçağı kapan Deniz M. de, Serkan K.'yi bacağından bıçakladı. Deniz M. yere düşen Serkan K.'ye tekmeler attı. Bir mahalleli de yerdeki Serkan K.'ye tekme attı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılırken, bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde kaçan Deniz M. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Serkan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin ardından Güngören Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek ifadelerine başvurulan Deniz M. ile Serkan K. birbirlerinden şikayetçi olmadı. 

O ANLAR KAMERADA

Kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ikilinin kavga etmesi, göğsünden bıçaklanan kişi ile çevredekilerden birinin yerdeki kişiye tekmeler atması ve çevredekilerin araya girerek kavgayı sonlandırması görülüyor.  

 


- İstanbul
Güngören'de sokakta laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar
Güngören'de sokakta laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar
Güngören'de sokakta laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar
Güngören'de sokakta laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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