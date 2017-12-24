Güngören'de Silahlı Saldırı

Güngören'de silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe'nin taraftar grubu liderlerinden Mehmet Altunkaynak, hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerindeki kahvehanede dün Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçını izleyen Altunkaynak, dışarı çıktığı sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Altunkaynak ağır yaralanırken, saldırgan olayın ardından kaçtı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Altunkaynak, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altunkaynak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.