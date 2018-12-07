Güngören'de Silahlı İki Gaspçı, Bir Kişiyi Vurarak Elindeki Para Dolu Çantayı Alıp Kayıplara Karıştı
Güngören'de silahlı iki gaspçı, bir kişiyi vurarak elindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Polis kayıplara karışan gaspçıları bulmak için çalışma başlattı.
Güngören'de silahlı iki gaspçı, bir kişiyi vurarak elindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gaspçıların kaçış anları cep telefonu ile kaydedildi. Polis kayıplara karışan gaspçıları bulmak için çalışma başlattı.
GASPÇILAR PARA ÇANTASINI ALIP KAÇTI
İstanbul Güngören'de silahlı iki kişi,elinde para dolu çanta ile yolda yürürken bir kişiyi vurardu. Zanlılar, vurdukları kişinin elindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gaspçıların kaçış anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ile kaydedildi. Polis gaspçıları yakalamak için operasyon başlattı.
YORUMLAR (5)
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Dingonun ahiri Türkiye. . Texasi gecmis. . Ne kadar suc isleniyor. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu hirsizlari yakaladiktan sonra arabistandaki gibi kollarini kesin ornek olsun, bakalim bundan sonra kimse hirsizliga girisir mi. ?Suudi Arabistanda hirsizlik yok ama Gazeteci oldurmek sevap. !Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Millet acccaccccCevap Yaz Yayından Kaldır
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surıyelıler yapıyoo bu ıslerı nede olsa kaybedecek bırseyleri kalmamıs hayatta vah bize vahCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hirsizlik gasp tecavuz nerdeyse ifadeden sonra serbest bi caydiricigi yokki bu kadar artti ceza anca 1 dilim baklava calana omur boyu verirler kurban oldugum adalet..Cevap Yaz Yayından Kaldır