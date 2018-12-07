Güngören'de Silahlı Gasp: 1 Yaralı-1

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Güngören'de silahlı iki kişi aracına binmek üzere olan bir kişiyi silahla yaralayarak, elindeki para dolu çantayı gasp etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçış anı cep etelefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Şüphelilerin kaçması

-Şüphelinin elindeki çanta

(AKTÜEL)

-Olay yerinden detaylar

-Görgü tanıkları ile röportaj