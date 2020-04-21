GÜNGÖREN'DE POLİSLE OTOMOBİL HIRSIZLARI ARASINDA KOVALAMACA
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Güngören, Polis, Güncel

GÜNGÖREN'DE POLİSLE OTOMOBİL HIRSIZLARI ARASINDA KOVALAMACA

İSTANBULDHAGüngören'de otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliyle polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

21.04.2020 08:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:06
GÜNGÖREN'DE POLİSLE OTOMOBİL HIRSIZLARI ARASINDA KOVALAMACA

İSTANBULDHA

Güngören'de otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliyle polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Polis, peşine düştüğü otomobili ateş açarak durduruken şüphelilerden biri yaralandı. Kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Günce'ye ait 34 BAA 627 plakalı otomobil dün sabah saat 07.00 sıralarında Başakşehir'de çalındı. Araç sahibi, önce polise ihbarda bulundu ardından otomobilinin fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyerek çalındığını duyurdu. Günce'nin paylaşımını gören bir arkadaşı, çalınan aracı gördüğünü söyledi. Durumu ekiplere bildiren Günce aracının son görüldüğü yere gitti. Şüpheliler, karşısında polisi görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca şüphelilerin yolu kapatan polis aracına çarpmasıyla devam etti. Şüphelilerden birisi polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. İddiaya göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde aracı bırakıp yaya olarak kaçan diğer şüpheliler izini kaybettirdi. Yaralı olan şüpheliye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapılırken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ARKADAŞIM SOSYAL MEDYADAN GÖRMÜŞ

Günce'nin arkadaşı olan Yunus Emre Sarıbaş, Bizim bir arkadaşımızın aracın dün sabah çalındı. Bizde hemen sosyal medyadan paylaşımını yaptık. Görmediğim bir asker arkadaşım vardı, sağolsun o görmüş aracı. İlk olarak Topkapı'da görmüş arkadaşım aracı. Sonra bizler de evlerimizden kalktık geldik. Bulduk aracımızı çok şükür. Bizde çok kovaladık onları, sanırım polis bir kişiyi yaralamış. Araçta 3 kişi vardı diğer ikisi kaçmış dedi.

GÜNGÖREN'DE POLİSLE OTOMOBİL HIRSIZLARI ARASINDA KOVALAMACA

Kaynak: DHA

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