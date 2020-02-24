Güngören'de patlama sonrası yangın (2)

24.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:07

GÜNGÖREN 'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.

Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul