Güngören'de patlama sonrası yangın (2)
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Güngören'de patlama sonrası yangın (2)

GÜNGÖREN'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.

24.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:07
Güngören'de patlama sonrası yangın (2)
'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.

Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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