Güngören'de patlama kamerada: Birinci kattan atladı - Haberler
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Güngören'de patlama kamerada: Birinci kattan atladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Güngören'de patlama kamerada: Birinci kattan atladı

GÜNGÖREN'de fermuar atölyesinde meydana gelen yangın sırasında bir işçi, binanın birinci katından atlayarak kaçtı.

GÜNGÖREN'de fermuar atölyesinde meydana gelen yangın sırasında bir İşçi, binanın birinci katından atlayarak kaçtı. Kısa sürede sonra patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında patlama yaşandı.O anların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yakınındaki caminin önündeki sokakta cuma namazı kılanlar yükseler alevler ve patlamayla bir anda kaçışıyor. Binada bulunan bir kişi de birinci kattan atlayarak uzaklaşıyor. İşçi atlamasının ardından patlama gerçekleşiyor ve sokağı toz bulutu kaplıyor.


Güngören'de patlama kamerada: Birinci kattan atladı

Güngören'de patlama kamerada: Birinci kattan atladı

Güngören'de patlama kamerada: Birinci kattan atladı

Güngören'de patlama kamerada: Birinci kattan atladı

Güngören'de patlama kamerada: Birinci kattan atladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Patlama, Yangın, işçi, Güncel, Haberler

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