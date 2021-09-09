Son dakika haberi | Güngören'de park kazası kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Güngören'de park kazası kamerada

Son dakika haberi | Güngören'de park kazası kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre GÜNGÖREN'de, sürücüsünün kaldırıma park etmeye çalıştığı hafif ticari araca arkasından gelen başka bir hafif ticari araç çarptı.

GÜNGÖREN'de, sürücüsünün kaldırıma park etmeye çalıştığı hafif ticari araca arkasından gelen başka bir hafif ticari araç çarptı. Sürücülerin hafif şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün kaldırıma park etmeye çalıştığı, 34 YL 0466 plakalı hafif ticari araca arkadan gelen 34 VA 9582 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç marketin duvarına çarptı. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanığı Kazım Yaz, "Arkasından gelen araç çok hızlıydı. Normalde bu yolun hızı 30 kilometredir. Baya bir hızlıydı durmadı. Ardından çarptı sonra, kaldırıma çıktı. Orada biri olsaydı ciddi yaralanma olurdu" dedi. 


- İstanbul
Son dakika haberi | Güngören'de park kazası kamerada
Son dakika haberi | Güngören'de park kazası kamerada
Son dakika haberi | Güngören'de park kazası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Derya Şensoy Demet Akalın
Spor Marcao Ozan Tufan Şenol Güneş Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Güngören'de park kazası kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 13:45:52. #1.15#

title