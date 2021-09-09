Son dakika haberi | Güngören'de park kazası kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre GÜNGÖREN'de, sürücüsünün kaldırıma park etmeye çalıştığı hafif ticari araca arkasından gelen başka bir hafif ticari araç çarptı.

GÜNGÖREN'de, sürücüsünün kaldırıma park etmeye çalıştığı hafif ticari araca arkasından gelen başka bir hafif ticari araç çarptı. Sürücülerin hafif şekilde yaralandığı kaza , güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün kaldırıma park etmeye çalıştığı, 34 YL 0466 plakalı hafif ticari araca arkadan gelen 34 VA 9582 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç marketin duvarına çarptı. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanığı Kazım Yaz, "Arkasından gelen araç çok hızlıydı. Normalde bu yolun hızı 30 kilometredir. Baya bir hızlıydı durmadı. Ardından çarptı sonra, kaldırıma çıktı. Orada biri olsaydı ciddi yaralanma olurdu" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı