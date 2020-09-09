Güngören'de park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi Güngören'de park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güngören'de park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mareşal Çakmak Mahallesi Mahmudiye Sokağı'nda bir süredir park halinde bulunan kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede aracın tümünü saran alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen araçta çıkan yangının sebebi araştırılıyor.

Kamyonetin sahibi Dursun Kaplan, aracın yanmaya başladığını komşuların haber vermesi üzerine öğrendiğini söyledi.

Kaynak: AA