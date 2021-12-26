Güngören'de park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı - Haberler
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Güngören'de park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Güngören'de park halindeki araçlara çarpan otomobilin takla atması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Güngören'de park halindeki araçlara çarpan otomobilin takla atması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkez Mahallesi Türker Sokak'ta ilerleyen 34 ZL 6545 plakalı otomobil, sürücü Esra T'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki iki araca çarptıktan sonra takla attı.

Araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Esra T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, otomobilin takla atma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güngören'de park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı

Güngören'de park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı

Güngören'de park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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