Güngören'de panelvan TIR'a çarptı: 1 ölü

Olay, saat 22.30 sıralarında Güngören Eski Londra Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şoförü henüz tespit edilemeyen 34 ZT 4008 panelvan, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Berfin Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yara almadan kurtulan ve alkollü olduğu belirlenen Ahmet T. Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan Ahmet T. Ç.'nin aracın sürücüsü olmadığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerin, sürücüyü belirlemek için olay yerindeki incelemeleri sürüyor. İncelemelerin ardından, Berfin Ç'nin cesedi de sıkıştığı yerden çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.