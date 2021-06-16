Güngören'de pandemide spora büyük destek
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Güngören'de pandemide spora büyük destek

Güngören'de pandemide spora büyük destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine pandemi döneminde hiçbir organizasyon olmamasına rağmen verilen destekleri kesmeyerek sporun ve sporcuların yanında yer aldı.

Güngören Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine pandemi döneminde hiçbir organizasyon olmamasına rağmen verilen destekleri kesmeyerek sporun ve sporcuların yanında yer aldı. İlçede faaliyet gösteren 24 kulüp ve 49 sporcuya malzeme desteği eksiksiz ulaştırılmaya devam ediliyor.

Güngören Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine pandemi döneminde hiçbir turnuva ve organizasyonun yapılmamasına rağmen normalleşme döneminde sporcuların ve kulüplerin sıkıntılar yaşamaması için verilen destekler, alınan karar ile devam ettirildi. İlçede faaliyet gösteren 24 kulüp ve 49 sporcuya malzeme desteğinin yanı sıra sponsorluklar, saha desteği gibi birçok alanda destek vermeye devam ediliyor. Verilen destekler ile gençler ve spora gönül veren çocuklar istedikleri spor branşlarına daha kolay ulaşma imkanına kavuştu.

"Pandemi döneminde tam kapanma dönemleri dahil hiç aksatmadan devam ettirdik"

Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir de verilen desteğin artarak devam edeceğini belirterek her daim sporun ve sporcuların yanında yer alacağını ifade etti. Başkan Demir, "Yıllardır devam eden desteklerimizi pandemi döneminde tam kapanma dönemleri dahil hiç aksatmadan devam ettirdik. Bu sayede gençlerimiz ve kulüplerimiz rahat bir nefes alarak yeniden çalışmaya başladıkları anda hiç bir sıkıntı yaşamadan antrenmanlarına devam ettiler. Bizler Güngören halkının ve gençliğinin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Güngören'de pandemide spora büyük destek
Güngören'de pandemide spora büyük destek
Güngören'de pandemide spora büyük destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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