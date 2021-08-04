GÜNGÖREN'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI; SÜRÜCÜ İSE KAÇTI
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GÜNGÖREN'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI; SÜRÜCÜ İSE KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de sürücü otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.

Uğur ŞAHİN İSTANBUL, (DHA)- GÜNGÖREN'de sürücü otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya havada takla atarak yere düşerken, sürücü ise durmayarak kaçtı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün 15.30 sıralarında Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde yaşandı. İsmi ile otomobilinin plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan kişi, yere çakıldı. Sürücü ise durmayarak yoluna devam etti. Otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PLAKAYI ALMASI İÇİN PEŞİNDEN KURYE GÖNDERDİK

Esnaf Ali Limon yaşananları anlatarak, Hızla ters yönden gelen bir araç yaya çarptı. 40 - 50 yaşlarındaki kişi, çarpmanın etkisiyle baya zorlandı. Yerde kımıldatmadık. Koştuk etrafına, su filan uzattık, kaldırmadık onu yerden. Hemen ambulansa haber verdik. Sürücü çarpmasıyla birlikte hızla gitmesi bir oldu. Hiç durmadı. Biz plakayı alması için peşinden kurye gönderdik. Ama o da yanlış aracın plakasını almış. Ambulans geldi yaralıya baktı. Yaklaşık yerde bir saat kadar bekledi. Biz korktuk iç kanaması olabilir diye ama çok şükür iç kanaması yokmuş dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

GÜNGÖREN'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI; SÜRÜCÜ İSE KAÇTI
GÜNGÖREN'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI; SÜRÜCÜ İSE KAÇTI
GÜNGÖREN'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI; SÜRÜCÜ İSE KAÇTI
GÜNGÖREN'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI; SÜRÜCÜ İSE KAÇTI
GÜNGÖREN'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI; SÜRÜCÜ İSE KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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