Güngören'de oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina mühürlendi

Güngören'de, oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan 4 katlı bir bina mühürlendi.

Güngören'de, oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan 4 katlı bir bina mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Doruk Sokak'ta, içinde 16 daire ile alt katında 5 iş yerinin bulduğu bir binada çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından zabıta ekipleri bina sakinlerinin tedbir amaçlı olarak evlerini tahliye etmesini istedi. Tahliyenin ardından çevresine güvenlik şeridi çekilen bina mühürlendi.

İstanbul'da dün meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binanın balkonunda da kısmi çökme meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar