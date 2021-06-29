Güngören'de öğretmenler uluslararası ödül aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güngören'de öğretmenler uluslararası ödül aldı

Güngören'de öğretmenler uluslararası ödül aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, yaptıkları projeler ile uluslararası alanda başarı kazanan ve ilçede çalışmalarını sürdüren öğretmenlerin ödüllerini verdi.

Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, yaptıkları projeler ile uluslararası alanda başarı kazanan ve ilçede çalışmalarını sürdüren öğretmenlerin ödüllerini verdi. Başkan Demir, öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti.

Çalışmalarıyla 'e-Twinning Kalite Etiketi' alan Güngörenli öğretmenler ve kurumları için Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'unda ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, "Believe In Yourself and Just Speak Projesi" finalinde derece alan öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan öğretmenlere başarı belgelerini vererek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Uluslararası alanda ödüle layık görülen "Believe In Yourself and Just Speak Projesi" İngilizce öğretiminde belirli iletişimsel becerilere odaklanan ve öğrencilerin İngilizceyi istenilen seviyede konuşabilmelerini amaçlıyor.

Güngören'de çalışma hayatını sürdüren öğretmenlerin yaptıkları projeler ile uluslararası arenada başarı göstermelerinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Başkan Demir, "Öğretmenler bizim geleceğimizin mimarları. Onların her bir başarısı geleceğimize umutla bakmamıza vesile oluyor. Bu tür projelerde de yer alarak kendilerini geliştiren eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Ödül töreninin ardından katılımcılar, "Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi" kapsamında öğretmenlerin eserlerinden oluşan resim sergisini gezdi. - İSTANBUL

Güngören'de öğretmenler uluslararası ödül aldı
Güngören'de öğretmenler uluslararası ödül aldı
Güngören'de öğretmenler uluslararası ödül aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Kerem Kamışlı Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mert Müldür Fatih Terim Emre Kocadağ Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güngören'de öğretmenler uluslararası ödül aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:39:56. #1.14#

title