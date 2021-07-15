Son dakika haber... Güngören'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Güngören'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Güngören'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güngören'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Org. Eşref Bitlis Caddesi'nden Bayrampaşa istikametine seyreden Sevim E.'nin kullandığı 34 UL 7560 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Otomobil, refüje çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Ardından karşı şeride geçen araç, bir otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sevim E. ile araçta bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber... Güngören'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haber... Güngören'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haber... Güngören'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haber... Güngören'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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